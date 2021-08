Fred, atacante do Fluminense - Lucas Mercon

Fred, atacante do FluminenseLucas Mercon

Publicado 25/08/2021 13:45

Rio - Após dar um susto nos torcedores e sair de campo na partida contra o Atlético-MG, na última segunda-feira, em São Januário, Fred não deve preocupar para o próximo embate contra o Galo, nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A informação é da Rádio Brasil.



No duelo da última segunda, pelo Brasileirão, no empate em 1 a 1, o centroavante sofreu uma forte pancada no primeiro tempo em entrada do zagueiro Nathan Silva. Apesar de a cena preocupar momentaneamente, Fred apresentou-se bem ao Tricolor nesta terça.

Publicidade

Ainda de acordo com a apuração do veículo, o técnico Marcão deve mandar a campo a mesma equipe que iniciou a última partida contra o Galo. Caso confirme, o Flu iniciará o primeiro embate pelas quartas de final da Copa do Brasil com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Contratado recentemente e já regularizado no BID da CBF, o meia colombiano Jhon Arias pode ser figura nova no banco de reservas do Fluminense. Caio Paulista, recuperado de lesão na coxa direita, também pode ser relacionado.