Digão em ação pelo FluminenseFoto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 25/08/2021 17:51

Rio - Cria da base do Fluminense e com duas passagens pelo clube, o zagueiro Digão, de 33 anos, defende atualmente o Buriram United, da Tailândia. Em entrevista ao site "ge.globo", o defensor falou sobre a adaptação ao futebol asiático e como a pandemia atrapalhou alguns de seus planos familiares.

"Estou feliz na Tailândia, acompanhado da família que é o mais importante. Cheguei em dezembro do ano passado com o campeonato em andamento e fiquei alguns meses sozinho. Depois chegaram minha esposa e filha. Inclusive, a minha segunda filha nasceu na Tailândia. Devido a pandemia nem retornei de férias para o Brasil. Fiquei direto aqui no país", comentou o zagueiro Digão.

Mesmo de longe, o jogador garante que ainda acompanha o Tricolor mesmo com a diferença grande no fuso horário (10 horas de diferença). Os jogos do time das Laranjeiras também servem como uma espécie de "pré-treino" para o atleta.

"Apesar do fuso horário de dez horas sempre acompanho os jogos do Fluminense, principalmente, as partidas de 21:30, horário do Brasil, porque consigo assistir pela manhã antes de sair para treinar", revelou.

Além do Fluminense e agora do Buriram United, Digão também atuou por Cruzeiro, Sharjah, dos Emirados Árabes, e Al Hilal, da Arábia Saudita.