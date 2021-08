Yago Felipe mostra tornozelo inchado - Reprodução

Publicado 25/08/2021 14:44

Rio - O meia Yago Felipe admitiu, em entrevista nesta quarta-feira, que atuou com dores na partida contra o Atlético-MG. O jogador postou uma foto do tornozelo inchado, que não o impediu de jogar os 90 minutos no duelo da última segunda-feira. O ocorrido se torna ainda mais impressionante pelo fato dele ter desembarcado após a eliminação da Libertadores, na última sexta-feira, em uma cadeira de rodas.

"Sofri uma entorse no tornozelo, mas agradeço muito ao Filé e todo o pessoal da fisioterapia. Desde quando cheguei, já começamos um trabalho intenso na fisioterapia para poder recuperar o mais rápido possível. E mesmo com um pouco de dor eu falei com o Marcão que eu queria jogar, que eu queria estar à disposição para ajudar o Fluminense", declarou o meia.

"Está cada vez melhor. Está um pouco inchado, com dor, mas atleta profissional de alto nível sempre vai ter dor. Mas temos que passar por cima disso. Vou estar 100% para o jogo de quinta-feira", completou.