Após cirurgia, Ganso segue recuperação em casa e não tem previsão de retorno aos gramados - Foto: Divulgação

Após cirurgia, Ganso segue recuperação em casa e não tem previsão de retorno aos gramadosFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2021 19:11 | Atualizado 25/08/2021 19:32

Rio - O meio-campista Ganso, do Fluminense, segue recuperação em casa após ser submetido a cirurgia no braço direito, na última segunda-feira. Na terça, o jogador recebeu alta, mas não tem previsão para retornar aos gramados. A informação é do portal "GE".

Na última quinta-feira, o jogador sofreu fratura no antebraço, durante o confronto contra o Barcelona de Guayaquil, pelo jogo da volta das quartas de final na Libertadores. O atleta precisou colocar placas e parafusos para reconstruir o osso quebrado.

Publicidade

Na ocasião, a partida foi a primeira de Ganso pela Libertadores e a 11ª na temporada. Com a camisa do Fluminense, o jogador disputou 102 partidas, marcou nove gols e cinco assistências.