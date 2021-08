Nonato em treino pelo Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

25/08/2021

Quase um mês depois de ser anunciado oficialmente, o meio-campista Nonato, enfim, estreou com a camisa do Fluminense. O jogador entrou em campo aos 29 minutos na vaga de Martinelli, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, segunda-feira, pelo Brasileirão. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador celebrou a chance de espera ter mais sequência na Copa do Brasil e novamente na competição nacional por pontos corridos.

- Fiquei muito feliz. Foram poucos minutos, mas eu estava precisando voltar a jogar. Infelizmente entrou uma sequência de jogos em que eu não pude ser relacionado, mas daqui para frente espero ter uma boa sequência, fazendo por merecer através dessas oportunidades que surgem, para que eu possa ajudar o Fluminense e meus companheiros nessas duas competições que nós temos ao longo da temporada. Fiquei satisfeito com meu desempenho individual. Procurei dar o meu melhor para ajudar o time a sair com a vitória - disse.

Como não podia atuar na Libertadores, Nonato ficou como reserva na partida de volta com o Criciúma na Copa do Brasil e na derrota para o América-MG no Brasileirão. Ele foi anunciado pelo Fluminense em 30 de julho. O jogador contou ainda que, após a partida, recebeu o apoio dos companheiros e o carinho do técnico Marcão.

- O Marcão falou não só comigo, mas com todo mundo. Ele elogiou a todos pelo espírito, pela iniciativa. É disso que a gente precisa para alcançar bons resultados na temporada - afirmou.

Nonato assinou contrato de empréstimo com o Flu até o fim de 2022. O vínculo tem opção de compra e o Tricolor desembolsou 500 mil reais para fechar com o Internacional. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético-MG novamente.

- Todos os jogos nós temos que encarar como uma final. A gente sabe que eles têm uma equipe muito qualificada, um elenco forte, um dos melhores do Brasil. Mas a gente não deixa nada a desejar e nós demonstramos isso. A gente impôs muita dificuldade para eles e não vai ser diferente na quinta-feira. Espero que a gente consiga uma vantagem neste primeiro jogo - completou.