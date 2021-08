Fred enfrentará o Atlético-MG - Lucas Merçon / Fluminense

Fred enfrentará o Atlético-MGLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/08/2021 16:46

Confirmado para a primeira partida contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Fred acredita que o duelo desta quinta-feira, às 21h30 no Nilton Santos, terá características diferentes do empate em 1 a 1 na segunda, pelo Brasileiro. Para o camisa 9, o Fluminense precisa fazer um bom jogo para construir uma vantagem no confronto, pensando na volta, no Mineirão.

“A gente acaba tendo poucos dias de intervalo para enfrentar o mesmo adversário. É inusitado não só para a gente, mas para eles também. As equipes se estudam e se respeitam mais e procuram usar os pontos fortes e fracos como estratégia. Mas esse é um jogo diferente, pois tem um regulamento que nos coloca em uma decisão de 180 minutos, que não acaba neste jogo. A gente vai tentar fazer um grande jogo em casa para que a gente construa uma boa vantagem para decidir no Mineirão”, disse Fred ao site oficial do Fluminense.



Depois de preocupar os torcedores ao sair no intervalo do confronto contra o Galo, com dores na perna direita, Fred não teve problemas maiores e participou das atividades durante a semana. E mesmo sem o Maracanã, o centroavante vê o primeiro jogo em casa como um trunfo.



"Vamos tentar usar esse fator casa, mesmo não sendo na nossa casa, mas é no Rio de Janeiro. A gente não teve que viajar e fez a preparação no nosso CT. E vamos tentar fazer esse fator ser um peso para que a gente conquistar uma vitória".