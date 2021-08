Yago Felipe - Felipe Gomes / Fluminense

Publicado 25/08/2021 22:20

Rio - Muita disposição em campo essa é a principal marca de Yago Felipe. Após chegar ao Rio em cadeiras de rodas na última sexta-feira, após a eliminação da Libertadores no Equador, o jogador se recuperou de uma torção no tornozelo e deu novamente a vida pelo Fluminense na última segunda-feira pelo Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta quarta, o atleta fez uma avaliação sobre o temporada e o atual momento do Tricolor.

"Tenho uma percepção que as coisas não acontecem por acaso, nem de um dia para o outro, muito menos de um ano para o outro. Tenho conversado com Fred e alguns jogadores que temos que fazer um trabalho constante. Ano passado fizemos um trabalho muito bom. Essa temporada está sendo melhor que a passada. E tenho muita expectativa que possamos concluir muito bem essa temporada para que a próxima seja melhor ainda. Que sejamos constantes no que estamos fazendo. Não é porque veio uma eliminação que temos que desanimar, jogar tudo para o alto, dizer que está tudo errado. Pelo contrário", afirmou.



A eliminação da Libertadores frustrou bastante os torcedores do Fluminense. Além da possibilidade de uma conquista inédita, a saída da competição significou mais uma frustração para o clube que não conquista um título desde a Primeira Liga em 2016. Yago falou sobre o jejum do Tricolor.

"Creio que o Fluminense vai voltar a brigar por títulos, a ter dias de glórias. E trabalhamos para que isso aconteça. E espero que, com contratações, com treinamentos, dedicação, que voltemos a ser cada vez mais fortes. Isso é de um ano para o outro, com muito trabalho, com muito esforço. Quero muito ficar aqui bastante tempo para que isso aconteça, para que cada ano seja melhor", disse.