MarlonLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/08/2021 09:30

Rio - Após semanas de indefinição, o futuro do lateral-esquerdo Marlon está perto de ser definido. O jogador, de 24 anos, que pertence ao Fluminense encaminhou um acerto com o Fortaleza. As informações são do portal "globoesporte.com".

O prazo de inscrição de jogadores na Série A termina no dia 24 de setembro. Jogador do Fluminense desde 2017, Marlon passou as últimas duas temporadas na Europa, onde defendeu o Boavista, de Portugal, e o Trabzonspor, da Turquia.



O jogador retornou recentemente ao Fluminense há algumas semanas. Ele chegou a ser relacionado pelo ex-técnico Roger Machado, mas não chegou a entrar em campo. O interesse do Tricolor é negociar o atleta.