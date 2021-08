Nenê, meia do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 25/08/2021 14:45 | Atualizado 25/08/2021 15:39

Rio - Antes apenas uma campanha nas redes sociais, o tema "Nenê no Vasco" pode ganhar novos capítulos. De acordo com o site "Esporte News Mundo", o meia do Fluminense teria entrado em contato com torcedores vascaínos para pedir uma pesquisa que indicasse um "termômetro" de como reagiriam à sua volta.

Ainda de acordo com a publicação, Nenê teria demonstrado vontade de retornar ao clube da colina. Com isso, membros de torcidas organizadas do Vasco iniciam movimento para pressionar o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, a agir rapidamente e tentar assinar com o meio-campo.

Em contato com a assessoria do atleta, a mesma negou a informação dada anteriormente.

Nenê chegou ao Fluminense em 2019 e tem vínculo com o clube das Laranjeiras até o fim deste ano. Em 116 jogos com a camisa Tricolor, o meia atuou 98 como titular e fez 28 gols. O meia "vovô garoto" foi reserva nas últimas partidas e tem entrado apenas no segundo tempo.