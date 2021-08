Apesar dos gols marcados, Cristiano Ronaldo sofreu com a Juventus na temporada passada - AFP

Publicado 25/08/2021 15:20

Com apenas mais um ano de contrato, a Juventus aceita negociar Cristiano Ronaldo com o Manchester City. Entretanto, segundo a imprensa italiana, as condições tornam a negociação muito difícil. Segundo a emissora de TV 'Sky Sports', os italianos pedem 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) ou querem envolver Gabriel Jesus e mais um valor em dinheiro.

Entretanto, o City não concorda com nenhuma das duas possibilidades. Os ingleses não estariam dispostos a desembolsar valor tão alto e o técnico Pep Guardiola é contra a negociação de Gabriel Jesus.

O jornal italiano 'Corriere Dello Sport' afirma que uma terceira possibilidade seria o City negociar um outro atacante para fazer o dinheiro necessário para comprar Cristiano Ronaldo. Essa possibilidade também é difícil, pois resta menos de uma semana para a janela de transferências fechar na Europa.