Marcos GuilhermeEduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/08/2021 22:43

Rio - Atualmente jogador do Santos, Marcos Guilherme por muito pouco não foi jogador do Flamengo. Em entrevista coletiva, o meia-atacante, de 26 anos, afirmou que ao deixar o Athletico-PR tinha tudo certo com o Rubro-Negro, porém, tudo acabou mudando.

"Tinha que sair e ter uma novo lugar para jogar, então, fiquei no impasse de Flamengo e outros grandes que estavam tentando. Gerou uma ansiedade de saber onde vai jogar e se preparar mentalmente (…) Foram dois meses de negociação com Flamengo. Fiquei no meio disso tudo e querendo que resolvesse tudo o quanto antes. De última hora, apareceu o Dínamo com uma proposta em dois dias. Estava tudo certo e preparado para ir jogar no Flamengo. Me falaram que aceitaram a proposta e no dia seguinte arrumei as malas para ir embora para o Croácia", afirmou.



Após atuar no Dinamo Zagreb, Marcos retornou ao futebol brasileiro para defender o São Paulo. Depois voltou ao exterior, desta vez vestindo a camisa do Al-Wehda, da Arábia Saudita. Antes de chegar ao Peixe, defendeu o Internacional.