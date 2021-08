O zagueiro Maicon, ex São Paulo, entrou na mira do Rubro-negro. O jogador está livre no mercado desde junho, quando rescindiu seu contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita. - Reprodução/ Ogol

O zagueiro Maicon, ex São Paulo, entrou na mira do Rubro-negro. O jogador está livre no mercado desde junho, quando rescindiu seu contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita.Reprodução/ Ogol

Publicado 25/08/2021 21:51

Rio - Em busca de um defensor, o Flamengo teve mais um nome ventilado como possível reforço. O zagueiro Maicon, de 32 anos, que está livre no mercado após deixar o Mundo Árabe, se tornou uma opção. No entanto, o nome do atleta não agradou muito o ex-jogador da seleção brasileira, Zé Elias. Na opinião dele, o defensor não se encaixa no perfil do Rubro-Negro.

Publicidade

"É um jogador lento, da forma como o Flamengo joga, de correr atrás de atacante, acho que vai ter problemas. Ele é bom com a bola nos pés, mas ele é pesado. Acho que no Flamengo não encaixa", afirmou o atual comentarista dos Canais Disney.



Maicon foi revelado pelo Cruzeiro, mas viveu seu melhor momento no São Paulo, clube que defendeu até 2017. Depois, o defensor atuou Galatasaray, da Turquia, e pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.