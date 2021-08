Maicon, ex-São Paulo - Divulgação

Publicado 25/08/2021 13:25

Rio - O Flamengo tem um novo alvo para reforçar sua tão criticada zaga. De acordo com o portal "UOL", o clube carioca está negociando a contratação do zagueiro Maicon, de 32 anos, ex-São Paulo.

Maicon está livre no mercado desde julho. O defensor estava atuando pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, mas rescindiu seu contrato em comum acordo e optou por deixar o mundo árabe.

Revelado pelo Cruzeiro, Maicon teve uma carreira consolidada na Europa, onde atuou por Porto e Galatasaray. Se destacou no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo em 2016 e 2017.