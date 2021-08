Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/08/2021 16:56

Rio - A reserva de Pedro no Flamengo tem dado o que falar. Diante deste cenário, o programa “Esporte em Discussão“ debateu uma hipotética troca do atacante por Daniel Alves, insatisfeito com a situação financeira do São Paulo. Vampeta disse acreditar que para o Rubro-Negro seria mais vantajoso permanecer com o camisa 21.

“Seria uma boa para o São Paulo, para o Flamengo, não. Flamengo tem o Matheuzinho que eles esperam botar para jogar e fazer dinheiro. Uma troca justa seria o Luan pelo Lucas Lima. Pedro pelo Daniel Alves? Não. Um atacante por um lateral-direito que ganha R$ 1.5 milhão (por mês)?. Nem nos sonhos ( eu trocaria). O São Paulo troca na hora, de olhos fechados, o Flamengo nem a pau”, afirmou.



O ex-jogador também analisou a situação de Rafinha, que acabou perdendo espaço no Grêmio.

“Rafinha quis ir embora e não topou a proposta que o Flamengo fez de volta, não foi o Flamengo que dispensou ele de volta. Quis voltar e como estava antes (o contrato). Disse seu sonho era ser treinado pelo Renato Gaúcho e ele saiu e está no Flamengo. Vão se encontrar. Agora, o Rafinha vai ser difícil jogar com o Vanderson jogando muito no Grêmio“, declarou Vampeta.