Publicado 26/08/2021 00:00

O Flamengo deve negociar mais um jovem talento do seu elenco. O meia João Gomes está próximo de acertar sua transferência para o futebol dos Emirados Árabes. O Al Ain, um dos principais clubes dos EAU, pretende investir até 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ciente da negociação, o Flamengo topa negociar o atleta. O único entrave, neste momento, é a forma de pagamento. Algo que deve ser resolvido nos próximos dias.

Publicidade

PRÊMIO MERECIDO

O meia Martinelli segue vivendo um bom momento dentro e fora de campo. O CIES Football Observatory, um dos principais centros de pesquisa de futebol, colocou o volante do Fluminense como o quinto melhor jogador jovem do mundo, o líder entre os atletas de fora da Europa. Outra joia tricolor aparece na lista. O lateral-direito Lucas Calegari é o 12º. O meia Bruno Praxedes, do RB Bragantino, também está na lista.

Publicidade

BOLADA À VISTA

Publicidade

A Fifa está prestes a receber uma bolada relevante nos próximos dias. O Departamento de Justiça dos EUA devolverá cerca de R$ 1 bilhão. O valor é referente ao Fifagate, o maior escândalo de corrupção da história da Fifa. O valor recuperado será deslocado para um fundo administrado pela Fundação Fifa e poderá ser usado pela Conmebol e Concacaf, além da própria Fifa. A Conmebol terá direito a R$ 350 milhões. Já a CBF nunca procurou as autoridades americanas para recuperar o dinheiro.

Publicidade

LEI DO CLUBE-EMPRESA QUESTIONADA

A lei do clube-empresa, aprovada recentemente pelo Senado, já está criando polêmica. A diretoria do Vasco conseguiu uma decisão no Tribunal Regional Trabalhista para centralizar a cobrança das suas dívidas no tribunal. O Botafogo segue o mesmo caminho. O grande problema é que a dupla carioca está utilizando de mecanismos dessa nova lei para se beneficiar. Segundo o deputado federal Pedro Paulo (DEM), "o que era para modernizar o futebol está sendo usado para perpetuar o amadorismo". O parlamentar havia criado um projeto com um texto diferente do que foi aprovado nos últimos dias. Pior para o futebol.