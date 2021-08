Publicado 21/08/2021 00:00

Foi confirmado ontem pela Conmebol: o Flamengo levará o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, novamente para Brasília. Isso ocorre em virtude das autoridades do Rio ainda não permitirem a presença de público em jogos no estado. Com isso, Brasília virou o alvo novamente e, desta vez, a diretoria planeja um público ainda maior do que no jogo contra o Olimpia — pouco mais de 11 mil presentes. A logística do confronto contra os paraguaios foi aprovada e todos os caminhos levam o Flamengo para Brasília, sua segunda casa.

DESFALQUES IMPORTANTES

Passada a eliminação do Fluminense na Libertadores, as notícias para o torcedor tricolor não são nada animadoras. O clube divulgou o boletim médico dos dois atletas que saíram lesionados diante do Barcelona de Guayaquil. Ganso sofreu uma fratura em um dos ossos do antebraço e passará por cirurgia. Fica afastado por um período maior do que Yago Felipe (foto), que sofreu uma entorse no tornozelo.

SINUCA DE BICO

O Botafogo sofre com graves problemas financeiros há algum tempo e, com a queda para a Série B, tudo piorou. No ano passado, o clube precisou negociar, por exemplo, o atacante Luis Henrique por um valor muito abaixo da média. Ao que tudo indica, o destino de Rafael Navarro será mesmo a Europa. O atacante não deve renovar o seu vínculo com o Glorioso e já recebeu sondagens do futebol do Velho Continente. O que o torcedor se questiona é se não valeria o esforço da diretoria para manter Navarro, titular do time, para uma possível venda futura. O problema é a necessidade de fazer dinheiro.

PROBLEMA CRÔNICO

O jogo aéreo se mostrou um adversário quase que imbatível para o Vasco no primeiro turno da Série B. Dos 21 gols sofridos nas 19 primeiras rodadas, oito foram pelo alto. Mais de um terço do total. Lisca opta por uma marcação por zona nas bolas aéreas defensivas, mas o problema vem desde a saída de Ramon Menezes, no fim de 2020. Na Segundona, o Vasco foi vazado no jogo aéreo por Avaí, Cruzeiro, Brusque, Coxa, Náutico, Guarani e duas vezes pelo Remo.