David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do Flamengo - Divulgação/Arsenal

Publicado 20/08/2021 00:00

Após acertar as contratações de Kenedy e Andreas Pereira, o Flamengo segue buscando um zagueiro para reforçar ainda mais o seu elenco. Diversos atletas foram oferecidos, porém a diretoria ainda não bateu o martelo. Alguns nomes, como Rodrigo Ely, atualmente no Alavés-ESP, e Lyanco, jogador do Betis-ESP, estiveram na mesa da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, mas a situação não avançou. O nome dos sonhos do torcedor do Flamengo é David Luiz, mas não existe nenhuma negociação entre as partes.





CONTAS NA MESA

O primeiro turno da Série B do Brasileirão chegou ao fim, e o Botafogo é a equipe carioca melhor colocada. O Glorioso está na 8ª colocação, com 29 pontos, próximo ao G-4. A boa notícia é que, se Enderson Moreira, atual treinador da equipe, repetir o aproveitamento atual no segundo turno, o Botafogo estará de volta à Série A. Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Os números estão próximos de 77% de aproveitamento.

MUDANÇA NECESSÁRIA

Após a derrota para o Londrina, o técnico Lisca, durante a entrevista coletiva, afirmou que pensará em mudar a forma como joga o Vasco. De acordo com o treinador, jogar "com as linhas mais baixas" pode ser uma alternativa para a recuperação do Gigante da Colina. Com três atacantes, o time fica muito exposto e acaba cedendo diversas oportunidades ao adversário. Além disso, a fase de alguns jogadores não é das melhores. Mudar é preciso para o Vasco voltar a vencer na temporada.

PÚBLICO PARA A SELEÇÃO

Brazil's coach Tite gestures during the Conmebol Copa America 2021 football tournament group phase match between Brazil and Ecuador at the Olympic Stadium in Goiania, Brazil, on June 27, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

A CBF, em conjunto com o governo de São Paulo, estuda a possibilidade de permitir público para Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa. O jogo está marcado para 5 de setembro. Como tem sido comum, a liberação seria de 30% da capacidade da Neo Química Arena, seguindo os protocolos de saúde. Resta saber se a torcida vai comparecer, já que a Seleção, comandada por Tite (foto), pouco empolga.