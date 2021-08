O técnico Renato Gaúcho vira o foco para a Copa do Brasil - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/08/2021 00:00

Após o empate contra o Ceará, no último fim de semana, pelo Brasileirão, o Flamengo já virou a chave para o confronto diante do Grêmio, amanhã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro atua em Porto Alegre no reencontro do técnico Renato Gaúcho com seu ex-clube. Ontem, o meia Andreas Pereira foi apresentado e já treinou com os seus novos companheiros. Como fez a pré-temporada com o Manchester United, está em condições e pode ser relacionado por Renato.

OLHO NO G-4

Chay com o quarto uniforme do Botafogo, em homenagem à cidade do Rio - Vítor Silva/Botafogo

A vitória diante do Vila Nova, pela Série B, deixou o Botafogo apenas a um ponto do G-4. O Glorioso pulou para a 5ª colocação, com 32 pontos. O último jogo deixou alguns aprendizados. Com a saída de Carli durante a partida, a defesa ficou muito exposta na bola aérea. Não à toa sofreu gols em sequência e, por pouco, não sofreu o empate. Além disso, ficou evidente a importância de outro jogador: o meia Chay (foto). O ex-jogador da Portuguesa é o melhor do time.

ALERTA LIGADO NO VASCO

A fase do Vasco não é boa. O Cruzmaltino acumula três derrotas nos últimos três jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Lisca não consegue encontrar alternativas para uma mudança de chave. O que pode servir como esperança para o vascaíno é que a sequência pode ser boa para o Vasco. O time de Lisca encara a Ponte Preta e o Brasil de Pelotas, duas equipes da parte de baixo da tabela, em sequência, em São Januário.

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SUB-17

A garotada do sub-17 do Flamengo estreou com goleada na Copa do Brasil da categoria. Goleou o Vasco (AC) por 12 a 0 e carimbou sua vaga na próxima fase, onde encara o Gama. Além da vitória dentro de campo, ao fim da partida, a comissão técnica do Rubro-Negro doou equipamentos, como mochilas, bolas e coletes. A equipe acreana sofre com sérias limitações estruturais e financeiras. Será que a torcida do Vasco gostou?

