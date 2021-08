Danilo é titular da Seleção de Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Danilo é titular da Seleção de TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/08/2021 11:41

Danilo, lateral direito da Juventus e da Seleção Brasileira, esteve na mira do Bayern de Munique nesta janela de transferências, segundo o 'La Gazzetta dello Sport'. No entanto, a Velha Senhora pediu mais de 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) pelo atleta e a negociação não prosseguiu.

O Bayern possui carência na ala direita. Apesar de contar com Pavard, que está lesionado, o técnico Julian Nagelsmann buscou outras opções no mercado. Por conta da ausência do francês, o comandante tem improvisado Stanisic e Kouassi, que são zagueiros, na lateral.



Danilo está em sua terceira temporada no futebol italiano e é um nome de confiança dentro da equipe bianconeri. O ala foi titular com o técnico Maurizio Sarri, esteve entre os melhores atletas na última temporada e conquistou a confiança de Massimiliano Allegri.



O brasileiro está com 30 anos e possui contrato com a Juventus até 2024. Por conta disso, o clube não enxerga necessidade em se desfazer do lateral que atua tanto pelo lado direito, quanto no esquerdo quando necessário. E o próprio atleta planeja seguir vestindo as cores bianconeri.