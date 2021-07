Gabriel Jesus e Pep Guardiola - AFP

Publicado 16/07/2021 17:09

Turim (ITA) - A Juventus pode apresentar uma proposta nos próximos dias pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City. Segundo o portal italiano "Calciomercato", o centroavante dos Citizens é visto com bons olhos pelos dirigentes da La Vecchia Signora.

A princípio, Gabriel Jesus seria transferido por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo, tempo que a Juve entende ser suficiente para reorganizar os cofres do clube que foram prejudicados pela pandemia da Covid-19. De tal modo, o clube bianconero contrataria Jesus em definitivo em 2022.

O brasileiro é um pedido o técnico Massimiliano Allegri, que tem mostrado preocupação com as peças ofensivas do seu elenco. Do outro lado, a imprensa italiana afirma que Pep Guardiola não deve colocar empecilhos para a negociação do atacante, e a diretoria dos azuis de Manchester vê com bons olhos a possibilidade de valorizar o jovem e vendê-lo após um período de empréstimo.

Aos 24 anos, Gabriel Jesus acumula 82 gols com a camisa do Manchester City em 195 jogos. O atacante chegou ao clube inglês em 2016.