Publicado 16/07/2021 17:09

Rio - A liberação de público nos Jogos Olímpicos é um desejo do presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, caso haja diminuição no número de casos referente à Covid-19. O alemão fez o pedido para o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga. A proposta foi feita na última quarta-feira, no entanto, o primeiro-ministro não se manifestou ainda sobre à volta dos públicos. A informação é do site "UOL".

No dia 8 de julho, a participação do público foi vetada pelo governo japonês para os Jogos Olímpicos. Um funcionário do gabinete do primeiro-ministro alegou que o pedido é "inaceitável para o governo japonês", segundo o jornal Asahi Shimbun, do Japão.

"Mesmo se a situação de infecção melhorar, não temos tempo. Em primeiro lugar, como você venderia ingressos?".

A cidade de Tóquio entrou em estado de alerta, nos últimos dias, devido ao aumento de casos de infectados para o coronavírus. Na última quinta-feira, a capital atingiu o seu maior número de novos casos desde o dia 21 de janeiro, além de mil casos pelo segundo dia seguido.