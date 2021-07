Harry Kane - AFP

Publicado 16/07/2021 16:13

Londres - De casa nova, o português Nuno Espírito Santo deu a sua primeira entrevista coletiva como técnico do Tottenham nesta sexta-feira. O ex-treinador do Wolverhampton declarou que conta com o atacante Harry Kane para a temporada 2021/22, está ansioso para conversar com o artilheiro e descartou a possibilidade de negociação.

"Harry é nosso jogador, ponto final. Não há necessidade de falar sobre mais nada", afirmou o novo técnico dos Spurs.

O nome de Harry Kane vem sendo ventilado no Manchester City desde o fim da última temporada. A diretoria do Tottenham, no entanto, não tem o interesse em vender seu principal jogador. Sobre o assunto, Nuno procurou desmentir especulações de uma possível negociação e focou na recuperação do ídolo do clube londrino, que tirou férias após a decisão da Eurocopa.

"O que desejo é que Harry se recupere bem, tenha um bom descanso e quando voltar sinta que cada um de nós tem que se comprometer para sermos melhores", comentou o técnico Português.

Apesar de todos os comentários do novo treinador e da recusa por propostas por parte dos dirigentes, Harry Kane tem o desejo de deixar o Tottenham mesmo com mais três anos de contrato. Na última temporada, o camisa 10 foi o artilheiro e maior garçom da Premier League, com 23 gols marcados e 14 assistências. Sua representação está marcada para o início de agosto.