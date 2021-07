Técnico da seleção olímpica André Jardine - Foto: Reprodução/CBF

Publicado 16/07/2021 15:19

Rio - Após a vitória da seleção brasileira olímpica por 5 a 2 sobre os Emirados Árabes Unidos, em amistoso, o técnico Jardine avaliou o desempenho e atuação da equipe visando a estreia nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

"Tem muito jogador vindo de férias. Para metade do time, praticamente, é o primeiro jogo da temporada, ainda sem ritmo. Acho que um pouquinho dos gols perdidos tem muito disso, falta um pouquinho de ritmo, de precisão no acabamento. Os próprios gols que a gente sofreu, falta um timing, um ritmo a mais.

O amistoso nos coloca um passo a frente do nível que a gente estava hoje, com mais treinamentos, para fazermos algumas correções, evoluir mais alguma coisa e, com o acréscimo dos jogadores que estão chegando, acho que vamos estrear num nível melhor. Com certeza, teremos que crescer ao longo da competição para chegar a um nível para poder adicionar a medalha".

Apesar da má atuação, Jardine falou sobre o momento em que a seleção demonstrou um grande volume de jogo e criações de oportunidades no ataque, além de ajustar a pontaria no segundo tempo da partida.

"Bastante disposição, uma capacidade de criar situações. Desperdiçamos muito, mas criamos muito, isso é sempre positivo. Em nenhum momento lamentação, em nenhum momento paramos de correr e competir. Gostei do potencial do banco de entrar e fazer a diferença, mesmo com 15, 20 minutos. Muita coisa boa e muita coisa que podemos corrigir".