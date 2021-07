Fluminense e Cerro - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/07/2021 16:23

Rio - Após o Cerro Porteño lançar uma nota oficial e alguns torcedores realizarem um protesto na frente da sede da Conmebol, a entidade sul-americana abriu um processo disciplinar contra o clube paraguaio. O adversário do Fluminense na Libertadores vai ter até às 19h da próxima quinta-feira para apresentar a sua defesa. O clube poderá receber sanções ou multas.

O clube e seus torcedores reclamam do gol mal anulado na partida entre o Cerro e o Fluminense, na última terça-feira, pela Libertadores. A arbitragem e o VAR erraram ao não considerarem legal o gol marcado por Boselli, quando a partida estava empatada. No segundo tempo, o Tricolor venceu por 2 a 0 e encaminho sua classificação para as quartas de final do torneio.



Em manifestação formal do clube, o Cerro pediu a anulação da partida contra o Fluminense. Durante protesto na frente da sede da Conmebol, alguns torcedores pediram a saída de Alejandro Domínguez, presidente da organização. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no Maracanã.