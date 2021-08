Olympique de Marselha e Nice - Reprodução

Publicado 23/08/2021 09:00

França - A partida do Campeonato Francês envolvendo Nice e Olympique de Marselha neste domingo teve uma batalha campal, envolvendo jogadores e torcedores. A confusão começou no segundo tempo, quando alguns torcedores passaram a arremessar garrafas em campo. Ex-jogador do Flamengo, Gerson, participou da briga, trocando socos com um atleta do Nice.

A partida acabou sendo encerrada após tanta confusão. O Nice vencia o jogo por 1 a 0. Tudo começou aos 29 minutos do segundo tempo, quando o jogador do Olympique, Payet, disse ter sido atingido por um objeto e o arremessou de volta em direção aos torcedores do Nice.

Na confusão, Gerson chegou a trocar agressões com o zagueiro Todibo, do Nice. Ainda houve uma negociação que durou cerca de uma hora para que a partida pudesse ser realizada novamente. No entanto, o Nice voltou a campo, mas o Olympique de Marselha acabou ficando no vestiário. Com isso, o árbitro decidiu dar a partida por encerrada.

