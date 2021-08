Jack Wilshere - Divulgação/Arsenal

Jack WilshereDivulgação/Arsenal

Publicado 25/08/2021 15:35

Londres - O meia Jack Wilshere, de 29 anos, passa por um momento complicado em sua carreira de jogador profissional.

Conhecido pela idolatria e todo o talento nos tempos de Arsenal, clube pelo qual estreou no futebol profissional aos 16 anos, o meia está contrato desde sua passagem no Bournemouth, que se encerrou na temporada 2020/2021.

Publicidade

Em entrevista ao site "The Athletic", Wilshere admitiu que não tem uma proposta sequer para voltar a trabalhar e que pensa em por fim a sua carreira de jogador. O meia conviveu com lesões nos 13 anos de profissional e chegou a ser apelidado de "Jack Wheelchair (cadeira de rodas)".

"Hoje mesmo eu estava correndo na pista e fiquei triste ao pensar que estou assim nesse ponto da minha carreira. Todos costumavam me dizer: 'Quando você tiver 28, 29 anos, você estará no seu auge'. E eu sinceramente pensei que estaria mesmo. Achei que ainda estaria defendendo a seleção inglesa e que ainda estaria em um time de ponta", contou Jack em entrevista ao site.

Publicidade

Wilshere também revelou que fica abalado quando seus filhos, Archie e Delilah, de primeiro casamento, e Siena e Jack Jr, do atual, perguntam sobre o motivo pelo qual o pai não está atuando nos gramados pelo mundo.

"Meus filhos já estão na idade que entendem tudo. Especialmente o Archie, que tem nove anos. Ele tem várias conversas comigo e pergunta: 'Por que você não vai para a MLS?', ou 'por que você não vai jogar em LaLiga?'", relatou o jogador, completando em seguida:

Publicidade

"Ele ama futebol e sabe tudo. É difícil explicar para ele. Ele me pergunta: 'Por que nenhum time te quer?'. Eu não sei. Mas como eu explico isso para ele?", disse o atleta, emocionado.

Wilshere é muito conhecido por um dos gols mais bonitos da história da Premier League. Em partida contra o Nowrich, vencida por 4 a 1, no Emirates Stadium, o meia tabelou com Cazorla e Oliver Giroud e, com seis toques na bola ao todo, empurrou para o fundo das redes.