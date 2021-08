PVC durante o 'Seleção SporTV' - Reprodução/SporTV

Publicado 25/08/2021 14:57

Rio - Após os clubes da Premier League e La Liga afirmarem que não iriam liberar seus jogadores devido à situação da Covid-19 na América do Sul, na última terça-feira, a CBF se reuniu com a comissão técnica da seleção brasileira para resolver a crise da lista de convocados. A informação é do jornalista PVC do Grupo Globo.

"A crise provocada nas seleções dos sessenta países em lista vermelha do governo inglês, por causa da Covid, fez a cúpula da CBF reunir-se com a comissão técnica da seleção. Por ora, a confederação mantém a recomendação da Fifa. Envia cartas a todos os clubes de jogadores convocados, solicitando a liberação dos convocados por Tite", disse PVC.

Em contra partida, o comentarista se posiciona contra a realização da Copa do Mundo e destaca que a questão ameaça o torneio, além de afirmar que a falta de tempo para treinarem as seleções afetadas pela Covid-19.

"A questão posta ameaça a Copa do Mundo. É óbvio que os clubes têm razão em não querer a liberação. Mas, a partir do momento em que as seleções de países da África e da América do Sul não conseguem trabalhar seus times, se depois do início da pandemia as seleções chegaram a disputar 20 partidas, muitas vezes dez vezes a mais do que sul-americanas, então não tem como preparar as seleções de outros continentes para o Mundial. Cancele-se a Copa do Mundo, então", completou.