Guardiola - AFP

GuardiolaAFP

Publicado 25/08/2021 14:21

Rio - O técnico Pep Guardiola já definiu qual será o próximo passo de sua carreira. Durante um evento da XP Investimentos, realizado nesta quarta-feira, o treinador disse que deseja assumir alguma seleção após cumprir seu contrato com o Manchester City, que vai até 2023.

"Uma seleção, sim. Próximo passo será uma seleção, sim, se há uma possibilidade. Uma seleção é um próximo passo. Devo ter um descanso depois de sete anos (do Manchester City), preciso parar para ver, aprender com outros treinadores, e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar em uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa do Mundo", afirmou.

Publicidade

Guardiola rasgou elogios à seleção brasileira, mas disse que seria difícil assumi-la pelo fato de ser estrangeiro e fez elogios a Tite.

"É uma equipe fantástica (a de hoje com Tite). Alguns jogadores já trabalhei junto, outros foram adversários. É uma seleção fantástica. O Brasil sempre é forte candidata ou favorita, sempre foi e sempre será", disse.