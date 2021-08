Rafael Navarro, destaque do Botafogo - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/08/2021 13:04

Rio - Um dos destaques do Botafogo na Série B, o atacante Rafael Navarro está cada vez mais distante de continuar sua história em General Severiano. Segundo apuração da equipe do Jornal O Dia, o Anderlecht-BEL formalizou uma proposta ao centroavante, que se reúne com a diretoria do Alvinegro nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Na última semana, representantes do clube belga mantiveram contato com o empresário Carlos Costa, da Actyon Sports, que agencia a carreira do jogador de 21 anos. O estafe comunicou ao Botafogo, através da figura do diretor Eduardo Freeland, sobre a possibilidade de uma proposta para negociação imediata.



Nesta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, atleta e seu estafe se reúnem com a cúpula alvinegra para discutirem mais um passo sobre o futuro de Navarro. A valorização do atacante no mercado europeu fazem com que o alvinegro fique com dois caminhos a seguir: A negociação imediata com uma compensação financeira que seria negociada diretamente com o Anderlecht, ou manter o atleta até o fim da temporada e perdê-lo de graça - iminente, já que a renovação contratual entre as partes foi se tornando cada vez mais difícil.

As partes envolvidas na negociação conversam justamente para tomarem conhecimento sobre o que o Botafogo deseja para liberar o atleta de maneira imediata, ainda nesta janela de transferências.

A proposta do Anderlecht foi algo que seduziu o atleta. Além da ideia de trabalhar com o ex-zagueiro Vincent Kompany, técnico por lá, Rafael Navarro tem nas mãos uma proposta de três anos de contrato, tendo ainda a possibilidade de estender o vínculo por mais duas temporadas.

O Botafogo, que tem contrato com Rafael Navarro até dezembro deste ano, possui 50% dos direitos econômicos do atacante, ficando o restante com o Atlético-GO. A ideia dos representantes do jogador é respeitar ao Alvinegro e não forçar uma saída do clube ou até mesmo assinar um pré-contrato. Outros clubes, que não foram revelados à reportagem, também estão interessados no centroavante.

Rafael é um dos destaques do Botafogo na Série B, com seis gols e seis assistências, tendo participação direta em mais de 40% dos tentos anotados pela equipe nesta temporada do Brasileirão.