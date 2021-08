Diego Gonçalves - Vitor_Silva

Publicado 24/08/2021 22:17

Péssima notícia para a torcida do Botafogo. Nesta terça-feira, a assessoria do clube divulgou uma nota oficial e informou que o atacante Diego Gonçalves machucou o músculo do quadril esquerdo e deve desfalcar a equipe por quatro a seis semanas. Ainda de acordo com o Alvinegro, o diagnóstico foi realizado depois de um exame de imagem constatar a lesão no ileopsoas esquerdo.

O atacante estava vivendo boa fase na Série B ostentava uma sequência de 18 partidas seguidas pelo Botafogo. Ele também tinha sido substituído nas últimas três partidas. Diante do Vila Nova, deixou o campo aos 18 minutos do segundo tempo, depois de ter marcado o terceiro gol em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu.

Em 2021, Diego Gonçalves fez 18 jogos pelo Botafogo e marcou quatro gols. Ele começou entrando na terceira rodada, na vitória em cima do Remo, e passou a ser titular desde que o Bota venceu o Vitória por 1 a 0 no Raulino de Oliveira, em 30 de junho.