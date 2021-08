Gabriel - VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 24/08/2021 10:13

Rio - Em situação financeira ruim, o Botafogo pode ter mais uma dívida para o futuro. O problema desta vez é com os empresários do zagueiro Gabriel, hoje no Yokohama FC (JAP), que entraram na Justiça alegando que não receberam pagamento por comissão e bônus de metas alcançadas. Os representantes do atleta pedem R$ 143.775,45. A informação é do Blog do Ancelmo Gois, do "Globo".

Caso o Botafogo perca o caso, pode ter que pagar até R$ 158.153,00 com a inclusão dos honorários. Além dos empresários, o próprio Gabriel também está com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Glorioso por direitos não recebidos e cobra o pagamento de R$ 1,4 milhões.