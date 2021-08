Diego Cavalieri - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Rio - O goleiro Diego Cavalieri está bem próximo de ter condições de voltar a atuar pelo Botafogo. Sem entrar em campo há mais de seis meses, o atleta está em fase final de recuperação da lesão que teve no tornozelo direito. Porém, a grande concorrência no gol alvinegro será uma das dificuldades que o veterano irá encontrar para voltar aos gramados.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a percepção dentro do departamento do futebol alvinegro é de que será difícil que Diego Cavalieri consiga a concorrência interna pela posição. No momento, Diego Loureiro e Douglas Borges são as opções de Enderson Moreira, que em breve deverá ter novamente Gatito Fernández, que também está em fase final de recuperação.



Cavalieri tem contrato até o fim do ano, No início da temporada, a diretoria cogitou, inclusive, um acordo para a saída do veterano, mas a lesão impediu conversas nesse sentido. A experiência do goleiro não é descartada pelo clube, que montou um elenco com muitos jovens para essa temporada.