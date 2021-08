Joel Carli - Fabio Costa

Publicado 21/08/2021 13:33

Um rosto conhecido pode ser uma das mudanças no time do Botafogo. Joel Carli treinou entre os titulares e deve ser titular diante do Vila Nova, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão.



O argentino, portanto, deve assumir o lugar que foi ocupado por Gilvan no empate em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta-feira. O resto da defesa ficará sem alterações: Hugo deve permanecer na lateral-esquerda.



O time provável do Botafogo para enfrentar o Vila Nova é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli, Hugo; Barreto, Pedro Castro; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.



Sem Luís Oyama, suspenso, Enderson Moreira fez as últimas atividades com Pedro Castro, substituto natural da posição, entre os titulares. O sistema ofensivo segue com os nomes que já vinham atuando.