Publicado 21/08/2021 11:03

Rio - O Botafogo pediu ao Avaí o retorno do meia-atacante Lecaros, que tem sido pouco aproveitado pelo clube. O jogador tem contrato com os catarinenses até o próximo dia 7 e jogou apenas cinco minutos. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

Lecaros teve uma lesão recentemente, mas já se recuperou e chegaria ao Botafogo já para ficar à disposição de Enderson Moreira. No entanto, o Avaí se negou a liberar o retorno do atleta.

Lecaros chegou ao Botafogo contratado junto ao Cuzco FC. Seu vínculo com o Glorioso vai até o fim deste ano.