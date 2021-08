Chay com o quarto uniforme do Botafogo, em homenagem à cidade do Rio - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/08/2021 16:45

O primeiro jogo do Botafogo no returno da Série B, neste domingo contra o Vila Nova, terá como novidade a estreia do quarto uniforme. Com o azul celeste, o Glorioso homenageia a cidade do Rio de Janeiro.

Lançada na semana passada, a nova camisa do Botafogo é inspirada na bandeira do Rio, além da cultura carioca, com símbolos de cartões postais da cidade. No lançamento, o clube se colocou como patrimônio da cidade mais bonita do mundo. O uniforme dos goleiros será azul escuro.



Em oitavo lugar na tabela da Série B, o Botafogo terminou o turno a quatro pontos do G-4. Por isso, precisa vencer o Vila Nova no Nilton Santos, domingo às 11h, para voltar a se aproximar dos quatro primeiros que sobem para a Série A do Brasileiro.