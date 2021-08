Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 20/08/2021 12:43

Rio - O técnico do Botafogo, Enderson Moreira, foi julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e punido em dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Confiança, no dia 24 de julho, pela 14ª rodada da Série B. O julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (20), por videoconferência.

Com isso, Enderson não irá comandar o Botafogo na 20ª rodada, contra o Vila Nova, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, já que cumpriu a suspensão automática pelo cartão vermelho.

De acordo com o jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi, o advogado André Alves, que defendeu o alvinegro no julgamento, irá entrar com recurso para efeito suspensivo.

Enderson foi denunciado com base nos artigos 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) e 243-F § 1º (ofender alguém da equipe de arbitragem em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), mas este foi afastado pelos auditores.

O técnico do Botafogo explicou a situação em seu depoimento aos julgadores:

"No início do jogo percebi que estava tendo muitos duelos e chegadas e o árbitro estava deixando seguir. Falei ao quarto-árbitro para que ajudasse o colega, porque se continuasse assim o jogo poderia descambar para a violência. Nesse momento, ele falou que estava sem comunicação com o árbitro porque o rádio quebrou. Nós todos do futebol investimos muito, é o meu ganha-pão, temos muita atenção em cada detalhe. O clube investe muito dinheiro. Essa questão do rádio é muito importante para que eles possam se comunicar. Falei isso educadamente com ele. Antes do cartão amarelo, houve uma falta no meu entendimento e falei com quarto-árbitro: “Ajuda o seu colega, porra!”. Até desculpem pela expressão, mas foi o que eu fale. Aí ele já chamou o árbitro principal para dar o cartão amarelo. Eu realmente fiquei muito chateado com isso, já tinha alertado sobre a situação do jogo, de que poderia ter jogadas mais agressivas. Quando ele me chamou fiquei muito chateado, fiquei revoltado com essa situação, de maneira alguma havia ofendido. Quando eu falo em apitar vôlei, sou formado em educação física, respeito todos os esportes, mas é porque o vôlei não tem contato. Muitas vezes o árbitro permite contatos que não são permitidos e outros não permitem contato nenhum."