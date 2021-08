Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/08/2021 19:50

Rio - O Botafogo não terá Enderson Moreira à beira do gramado na partida contra o Vila Nova, no próximo domingo, às 11h, no Nilton Santos. O Alvinegro desistiu de entrar com um efeito suspensivo para que o treinador pudesse comandar a equipe.

Enderson foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão por conta por conta da expulsão na partida contra o Confiança, em Aracaju. Na ocasião, ele discutiu feio com o quarto-árbitro, Michael Vinicius Santos Freitas. Como já cumpriu um jogo, o treinador estará liberado após o confronto contra os goianos.

Publicidade

Sem Enderson, o Botafogo será comandado pelo auxiliar Luis Fernando Flores. Ele já havia comandado a equipe na vitória contra o CSA.