Botafogo tem 29 pontos somados no Brasileirão Série B - Vitor_Silva

Botafogo tem 29 pontos somados no Brasileirão Série BVitor_Silva

Publicado 22/08/2021 08:00

Rio - O Botafogo volta a campo neste domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos, para a abertura do segundo turno da Série B, contra o Vila Nova-GO. A partida marca uma nova era na segunda divisão do Brasileirão, já que a partir da 20ª rodada o torneio contará com o auxílio do VAR em seus jogos.

O alvinegro começa o segunda parte do campeonato numa espécie de "estaca zero", encarando como uma nova competição. A reta final do primeiro turno mostrou a equipe comandada pro Enderson Moreira em franca evolução, conquistando 16 pontos em 21 possíveis (cinco vitórias, um empate e uma derrota).

Publicidade

A partir do duelo contra o Vila Nova, neste domingo, o Botafogo terá uma decisão por jogo e precisa manter a boa campanha com seu novo treinador. Após flertar com a zona de rebaixamento nos primeiros 12 jogos, ainda sob o comando de Marcelo Chamusca, o alvinegro vê de perto a possibilidade de entrar no G4 no início do segundo turno, já que ingressou no grupo de equipes que brigam diretamente por uma vaga na elite.

Na última partida, contra o Guarani, o Glorioso enfrentou muita dificuldade para propor seu jogo. Apesar de abrir o placar com Rafael Navarro, não conseguiu manter o ritmo no desempenho defensivo e cedeu o empate logo nos primeiros minutos da segunda etapa.

Publicidade

Apesar de entrar com amplo favoritismo para enfrentar o time goiano, a comissão técnica do alvinegro não terá o volante Luís Oyama, peça-chave do Botafogo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo levado na última quarta-feira, em Campinas.

A expectativa fica também por uma boa atuação do meia-atacante Chay, que caiu de rendimento nas últimas rodadas do primeiro turno, ocasionando automaticamente um desempenho abaixo da equipe treinada por Enderson Moreira.

Publicidade

Botafogo e Vila Nova se enfrentam neste domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro tem 29 pontos na tabela de classificação e não tem chances de entrar no G4 nesta rodada. Já o Vila Nova, em situação bem diferente, joga a vida no Rio de Janeiro para se distanciar da zona de rebaixamento, que tem o Londrina como primeiro time abrindo o Z4, com 19 pontos, mesmo número somado pelo clube goiano até aqui.