Luís Fernando Flores - Divulgação

Luís Fernando FloresDivulgação

Publicado 22/08/2021 15:43

Rio - Neste domingo, o Botafogo venceu o Vila Nova por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B. Após a partida, o auxiliar Luis Fernando Flores, que substituiu Enderson Moreira, comentou a atuação do time, as escolhas para reposições e as dificuldades impostas pelo adversário.



OS 90 MINUTOS



Publicidade

"O mais importante de tudo foi o primeiro tempo que a gente fez. Fomos efeitvos, controlamos bem o jogo. A equipe chegou ao nosso gol só aos 40 minutos. Acredito que voltamos para o segundo tempo, fizemos o terceiro gol e aí apressamos as coisas. É claro que o outro time também começa a se soltar. Eles conseguiram um gol em uma bola desviada e eles cresceram um pouco. Nossa equipe sentiu o gol, sentiu o clima, o horário é difícil pra todo mundo. O que temos que valorizar são os três pontos. Sabíamos que não ia ser fácil. Série B é difícil até o final, que sirva de lição para que não aconteça mais", disse.

PAPO NO VESTIÁRIO



Publicidade

"O papo de parabenizá-los, tranquilizar. Futebol é assim mesmo, você não controla o jogo todo. O papo foi de dar parabéns porque conseguimos o nosso objetivo alcançando e nada mais do que isso. O que a gente fez de errado nós vamos corrigir com os trabalhos."

SUBSTITUIÇÕES

Publicidade

"Fizemos as trocas em relação ao desgaste. Jogo nesse horário é sacrificante para todo mundo e a gente espera que todo mundo entre em um nível muito bom. Tem dias que a coisa não acontece do jeito que a gente pensa. A gente sempre faz substituições pensando em melhorar. Eu acho que eles entraram bem, a equipe adversária dificultou o máximo até o final. O importante é que soubemos sofrer até o final."



Pela próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Coritiba, na sexta-feira (27), às 21h30, no Estádio Couto Pereira. Caso vença fora de casa, o Alvinegro pode entrar na zona de acesso para a Série A em 2022.