Botafogo x Vila NovaVítor Silva/ BFR

Publicado 22/08/2021 13:01

Rio - O Botafogo conseguiu um resultado importante na Série B. Apesar de um susto no fim, o time de Enderson Moreira venceu o Vila Nova por 3 a 2, na manhã deste domingo, no Estádio Nilton Santos. Chay, Rafael Navarro e Diego Gonçalves marcaram para o Glorioso, enquanto Kelvin e Rafael Donato fizeram os gols dos goianos. Com a vitória, a equipe chega a 32 pontos e fica na quinta colocação, a um ponto do G4.

O Botafogo teve um início de jogo avassalador e dominou toda primeira etapa. Logos aos três minutos, Pedro Castro chegou bem pelo lado direito e conseguiu um bom cruzamento para Chay, que cabeceou e contou com a sorte ao ver a bola ir na trave, voltar para bater no goleiro Georgemy e entrar, inaugurando o marcador para o Alvinegro.

Mesmo com o gol, o Botafogo não sentou em cima do resultado e continuou conseguindo criar boas chances. Em uma delas, Hugo recebeu bom lançamento na esquerda e cruzou na medida para Rafael Navarro se antecipar ao goleiro e desviar par ampliar o placar.

Na volta para o segundo tempo, o Vila Nova passou a se arriscar mais e levar mais perigo ao gol do Botafogo. No entanto, foi o Glorioso que conseguiu marcar. Diego Gonçalves fez uma boa jogada individual e acabou derrubado por Donato na grande área. Ele mesmo cobrou a penalidade para fazer o terceiro gol alvinegro.

Apesar da desvantagem grandes, o Vila Nova ainda tentou esboçar uma reação. Kelvin cruzou, a bola desviou na área e sobrou para Clayton diminuir. Nos acréscimos, Rafael Donato subiu de cabeça após cobrança de escanteio para fazer o segundo. Aos 50 minutos, Dudu ainda deu um susto na torcida alvinegra ao mandar uma bola na trave, mas ficou nisso.

O Botafogo volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

BOTAFOGO 3 X 2 VILA NOVA

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

BOTAFOGO: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Joel Carli (Gilvan) e Hugo (Jonathan Silva); Pedro Castro, Barreto, Marco Antônio, Chay (Matheus Frizzo) e Diego Gonçalves (Warley); Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira

VILA NOVA: Georgemy, Mazetti, Renato Silveira, Rafael Donato, Xandão (Kelvin) e Bruno Collaço; Dudu, Moacir (Pedro Bambu), Renan Mota (Arthur Rezende); Alan Grafite (Clayton) e Alesson (Johnatan Cardoso). Técnico: Hemerson Maria

Gols: BOT: Chay (3' do 1ºT), Rafael Navarro (20' do 1º T) e Diego Gonçalves (13' do 2ºT); VIL: Clayton (19' do 2ºT) e Rafael Donato (46' do 2ºT)

Cartões amarelos: Kanu