Publicado 24/08/2021 10:00

Rio - O goleiro Gatito Fernández está em reta final de recuperação. Sem atuar há quase um ano, o paraguaio voltou a desabafar sobre o momento que está vivendo. Em comentário a uma postagem do youtuber Zé Fogareiro no Instagram, o arqueiro falou da sua vontade de voltar a atuar.

"O meu empenho para voltar a jogar é muito grande. E todos no clube sabem o quanto eu me esforço para superar a lesão e poder ajudar ao Botafogo assim desde a minha chegada em 2017", afirmou.



O goleiro voltou a abordar o seu momento de lesão e as críticas que recebeu por ter se apresentado para a seleção paraguaia, após ter se lesionado no Botafogo. Gatito afirmou que não teve qualquer agravamento ao atuar pelo seu país.

"Eu nunca forcei ir para minha seleção e jogar os primeiros jogos das Eliminatórias e perder todo ano sem poder jogar. Em fui para a seleção porque me falaram que em 14 dias ficaria bem novamente. E foi o que eu fiz. O jogo na seleção foi dia 8/10/2020. E sempre se falou que eu piorei a minha lesão indo para a seleção (me convenceram que foi isso que piorou). Mas quando consultei pela primeira vez com o meu médico particular, 29/01/2020, ele mostrou para mim nas imagens que não tinha mudado praticamente nada da primeira lesão. E falou que a primeira lesão eu já tinha que ter ficado 2 meses com muletas para poder melhorar (então não eram 14 dias)", disse.