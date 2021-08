Pedro Castro, meia do Botafogo - Vitor Silva/botafogo

Publicado 24/08/2021 16:16

Rio - Contratado no início da temporada para ser uma das principais peças do Botafogo na Série B, o volante Pedro Castro vive momento de irregularidade no alvinegro. Antes titular incontestável, agora, com a chegada de Enderson Moreira, o camisa 33 tem revezado constantemente com Luís Oyama e Barreto na posição de volante.

Ainda no Cariocão 2021, Pedro Castro mostrou sua força no meio-campo com um potente chute de média e longa distância, que ajudaram o alvinegro até as primeiras rodadas da Série B, quando o time ainda era comandado por Marcelo Chamusca. Hoje, de técnico novo e com esquema diferente, o meia tem grande concorrência por conta das características de jogo. Oyama organiza o jogo e Barreto foca na marcação. Apesar disso, Pedro vê com bons olhos a briga por posição no alvinegro.

"É uma disputa sadia. A gente tenta buscar o melhor entrosamento nos treinamentos. Lógico que tem alguma diferença de característica, mas a gente tenta buscar o melhor entrosamento nos treinamentos. Também depende da estratégia que o professor Enderson quer para a partida, até por isso que ele tem nos revezado por ali. Acredito que quem ganha com isso é a equipe e o Botafogo. Isso está dando resultados e estamos conseguindo as vitórias", disse o camisa 33 do Botafogo.

O alvinegro volta a campo na próxima sexta-feira (27), quando enfrenta o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. Uma vitória fora de casa pode, dependendo da combinação de resultados, colocar o Glorioso no G4 da Série B.