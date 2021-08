Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

23/08/2021

Rio - Se até a metade do primeiro turno o Botafogo era um time com baixas expectativas na Série B, hoje, sob o comando de Enderson Moreira, o alvinegro entrou diretamente na briga por uma vaga n G4. De acordo com números apresentados pelo portal "UOL", o Glorioso é a melhor equipe da segunda divisão desde a chegada do novo treinador.

Até então, o "novo" Botafogo tem seis vitórias, um empate e uma derrota, somando 19 pontos. Abaixo do clube de General Severiano em relação a aproveitamento nas últimas rodadas, só o CRB-AL, com 15 pontos, se aproxima.

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Vila Nova, no último domingo, o alvinegro alcançou a marca de 32 pontos e pulou para a quinta colocação da Série B. Agora, o time de Enderson está atrás do Avaí, primeira equipe do G4, que soma 33.