Hugo, lateral-esquerdo do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 23/08/2021 13:49

Rio - O Botafogo venceu mais uma sob o comando de Enderson Moreira. No último domingo (22), no Estádio Nilton Santos, o alvinegro bateu o Vila Nova por 3 a 2 com um primeiro tempo de muita intensidade. Num jogo com alguns destaques individuais, Hugo, lateral-esquerdo, mostrou evolução e foi alvo de elogios do comentarista Henrique Fernandes, dos canais "SporTV".

Hugo assumiu a titularidade recentemente no momento em que o Botafogo enfrentava dificuldades em achar uma peça que se firmasse no setor. Desde a saída de PV para o Internacional, o time teve Rafael Carioca (dispensado na última semana) e Guilherme Santos, que enfrenta problemas físicos. Jonathan, também revelado em General Severiano, foi repatriado por empréstimo para brigar por vaga com o jovem titular sob o comando de Enderson.

"Bastante impressionante o jogo do Hugo. O Hugo foi lançado na Série A no ano passado, mas parecia que não estava pronto. Mas, na Série B, nesses últimos jogos, a sensação é de que é o campeonato certo para ele amadurecer. É um lateral da base, 2001, está no último ano de juniores, tem muita margem para crescer. Está tomando conta ali, vai ser difícil para o Jonathan entrar naturalmente, porque o Hugo não quer deixar uma brecha. Deu assistência, se apresenta para o jogo, volta na hora certa, é sempre uma opção pelo lado esquerdo", destacou Henrique Fernandes.

Ainda durante seus comentários a respeito das peças do elenco, Henrique falou sobre o recém-contratado Jonathan Silva, que fez sua reestreia na reta final da vitória sobre o Vila Nova:

"O melhor lateral-esquerdo do Botafogo é o Jonathan, que veio da Espanha, é um lateral para a Série A. Ele saiu muito bem do Botafogo (em 2019, para o Almería-ESP), estava sólido. Na Espanha alternou, mas teoricamente é o titular da posição."