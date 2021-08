João Moreira Salles - Reprodução/Live do Valor Econômico

Rio - Torcedor ícone do Botafogo, o documentarista João Moreira Salles brincou sobre a contratação de Lionel Messi pelo Botafogo. Bilionário e grande foco quando o assunto é a transformação do alvinegro em clube-empresa, João disse que o time não precisa do craque argentino pelo fato de já ter o atacante Rafael Navarro.

"Não, a gente já tem o Navarro. Se o Messi quiser vir e não sentar na janelinha e ficar no banco, pode vir", brincou João Moreira Salles em entrevista ao "Valor Econômico".

Ainda comentando sobre o Botafogo, João usou sua própria tese de como os momentos do alvinegro em seu futebol refletem no país. De acordo com o documentarista, mesmo na Série B, o clube do coração está melhor que o país em tempos atuais.

"O Botafogo, de fato, está mal. Caiu para a segunda divisão. Mas eu tenho essa tese meio maluca de que nada reflete mais o Brasil do que o Botafogo", comentou João, que completou.

"Para quem não sabe o que é o Botafogo, é o seguinte: O Botafogo teve seu momento de glória quando o Brasil teve seu momento de glória. Entre 58, 62, 63... período que a gente inventou Cinema Novo, Bossa Nova, Grande Sertão Veredas, Brasília, por exemplo. O Brasil tinha força, ambição, podia fazer coisas grandes e acreditava que podia fazer isso. Esse é o grande momento do Botafogo. Aliás, a gente ganhou a Copa do Mundo com participações diretas de jogadores do Botafogo, tanto 58 quanto 62. E aí o Botafogo, em 68, deprime. Porque o Brasil deprimiu também. Por razões óbvias. E o Botafogo só vai conquistar um título de novo 21 anos depois, em 89, que é o ano que a gente vota para presidente pela primeira vez. E vai ser campeão brasileiro em 95, que é quando a gente resolveu a questão da inflação. Nesse momento faz todo sentido, pra mim, o Botafogo ter caído para a Série B."