Luís Oyama

Rio - Um dos responsáveis pela boa fase do Botafogo na Série B, Luís Oyama tem contrato com o Botafogo só até o fim deste ano. Emprestado pelo Mirassol, o volante evitou comentar sobre qual será seu futuro, mas afirma que quer ficar na história do Alvinegro.

"Essa parte eu ainda estou conversando com meu empresário. O Botafogo tem uma preferência de compra. Não estou pensando no momento sobre isso, acho que não é hora. Meu foco é estar fechado com o time, alcançar todos os objetivos do clube, quero muito esse acesso e até o título, então não venho pensando muito sobre isso. Quero fazer história no Botafogo, me sinto feliz para caramba aqui. Me identifiquei bastante e todos me acolheram muito bem, eu só tenho a agradecer', disse o Volante em entrevista ao jornal "Lance".

O volante ainda revelou não estar arrependido da escolha de jogar pelo Botafogo, que apesar da boa fase, vive um momento complicado.

"A gente teve outras propostas sim. Sentei junto do meu agente e achamos que o melhor caminho seria o Botafogo, pela tradição e camisa. Acho que acertei na escolha (risos)" disse Oyama, antes de agradecer à torcida.

"Fui recebido bem para caramba pela torcida. Fico feliz, quem não gosta de receber esse carinho? Tento dar o máximo em campo para retribuir esse carinho e a confiança que estão depositando em mim. Eles fazem muita falta aqui nos jogos. Quando eu cheguei no Botafogo assustei com o Nilton Santos porque o estádio é grande demais. Só imagino aquilo lá cheio, é uma energia diferente, muita alegria", finalizou.