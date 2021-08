Hugo - Vitor_Silva

Publicado 25/08/2021 18:35

Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Botafogo. O lateral Hugo, de 19 anos, sofreu uma fratura na clavícula e deverá desfalcar o Glorioso por até três meses. Com isso, existe a possibilidade do atleta só voltar a jogar em 2022.

O jovem sofreu um trauma no ombro direito em treinamento realizado nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, após uma dividida com um companheiro de equipe. Após exames, a fratura acabou sendo diagnosticada.



Hugo fez apenas cinco jogos como profissional pelo Botafogo. O jovem foi titular nas última quatro partidas do clube carioca na temporada.