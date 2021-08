Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Rio - A defesa do treinador Oswaldo de Oliveira consegui bloquear na Justiça cerca de R$ 500 mil da negociação do lateral-esquerdo PV, vendido ao Internacional. Com isso, o acordo do Alvinegro com o Ministério Público do Trabalho para pagamento de salários foi atrapalhado e ligou alerta em General Severiano. A informação é do site "ge.globo".

A decisão do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) gerou preocupação por parte da diretoria do clube, que teme pela constância nos furos do acordo envolvendo MPT e Sindeclubes, que garantem os salários de jogadores e funcionários em dia com retenção de verba que é destinada posteriormente.

O Botafogo sofre com penhoras desde o mês de maio, quando foi retirado do Ato Trabalhista por conta da falta de pagamento das parcelas que organizavam as dívidas trabalhistas em ordem de relevância. Através de nota, o clube criticou a atitude do treinador e dos demais credores sobre o aguardo para recebimento as quantias de direito.

"Há claramente um esforço jurídico visando benefício próprio enquanto gera prejuízos a cerca de 400 colaboradores. O acordo na Justiça celebrado entre Ministério Público e SindeClubes, que corre na 75ª Vara, é conduzido de forma respeitosa entre as partes e garante o pagamento de muitos trabalhadores, em sua maior parte com baixo poder aquisitivo. Apesar do poder econômico privilegiando apenas um credor, não surtiu efeito desejado, já que o mesmo não conseguiu receber o valor da penhora. E ainda atrapalhou a vida de muitos."