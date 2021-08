Técnico da seleção brasileira feminina de vôlei: Zé Roberto - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2021 15:30

Rio - Em entrevista ao podcast "Na rede com Nalbert", o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto, destacou que há 'grandes possibilidades' de assumir o Brasil até os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O treinador afirma que a conquista da prata deu fôlego para continuar no comando e adiar a aposentadoria.

"Foi o ciclo mais difícil e complicado de todos. O mais mexido - durante esse período tivemos diversos pedidos de dispensa, contusões de jogadoras. Foi um sofrimento até chegar nesse grupo que disputou as Olimpíadas. A gente sabe que o brasileiro gosta de esporte, mas ele gosta mais de ganhar", disse o técnico Zé Roberto.

Além disso, o treinador relembra os problemas que teve dentro da quadra, durante o torneio, como a lesão de Macris no tornozelo e a surpresa com o teste positivo de doping da atleta Tandara.

"O time se uniu muito com essas situações. Depois da lesão da Macris, a cada treino todas as jogadoras iam para o quarto dela mandar energia boa e dizer "nós precisamos de você". Eu mesmo fazia questão de ir vê-la na fisioterapia sempre. Elas começaram com um lema, o 'bora querer', e isso pegou", disse o treinador.

"Fiquei sabendo às duas da manhã, e quando deu umas sete horas recebi uma convocação para conversar sobre o assunto e os procedimentos que seriam tomados. Chamamos a Tandara, ela chorava copiosamente e dizia que não tinha tomado nada, estava arrasada. Foi duro, a gente queria dar um afago, um carinho. Depois disso, decidimos que seria melhor ela não encontrar o grupo. A gente tinha treino, e seria uma choradeira", completou Zé Roberto.

Para finalizar, Zé Roberto comenta sobre a vontade de querer continuar no comando do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. E destaca o fôlego que ganhou após a conquista da prata nas Olimpíadas de Tóquio, neste ano.

"Tem grandes possibilidades, mas tem muita coisa para acontecer. Se bem que quando saiu a convocação para o Sul-Americano, que está chegando, já choveram críticas. Gente falando que eu tinha convocado o mesmo time da Olimpíada. Mas vale lembrar que i Sul-Americano é classificatório para o Mundial, e nós não tivemos como treinar outro grupo. Temos que ir com força total, sim", concluiu o técnico Zé Roberto.