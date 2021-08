Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Caio PaulistaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/08/2021 12:40

Rio - O Fluminense confirmou nesta quinta-feira que o atacante Caio Paulista seguirá como desfalque na partida contra o Atlético-MG, às 21h30, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil. Além disso, o meia-atacante Jhon Arias, de 23 anos, contratado recentemente poderá fazer a sua estreia pelo clube carioca.

Publicidade

Caio retornou aos treinamentos na última semana, no entanto, segue afastado. Ele sofreu um estiramento de grau 3 na coxa e não entra em campo desde o final de julho, quando o Fluminense perdeu para o Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileiro.



Com isso, a tendência é que o Fluminense inicie o jogo contra o Galo com o mesmo time que empatou com o clube mineiro na última rodada do Brasileiro. Marcão deverá escalar o Tricolor com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Lucca e Fred.